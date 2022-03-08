Махачев назвал обидчика Уланбекова «грязным бойцом» и опубликовал видеодоказательства

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый поединку Тагира Уланбекова и Тима Эллиотта на турнире UFC 272.



«Этот бой — яркий пример так называемого «грязного бойца».



Сделать столько умышленных фолов в одном бою — такое не часто увидишь.

1. Явно умышленный тычок в глаз в клинче (это повлияло на весь последующий бой).

2. Дважды ударил коленом по лежащему сопернику.

3. Захват перчатки несколько раз во время разменов.

4. Очень чёткий захват перчатки во время захвата (нельзя засовывать пальцы в перчатку соперника, это запрещено).



Но я больше удивлён рефери, который позволил ему делать всё, что он хотел.



Тем не менее я очень горжусь выступлением моего брата Тагира, и он принял эту несправедливую победу», — написал Махачев.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Махачева. Права на видео принадлежат UFC.

Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых все судьи отдали победу американскому спортсмену.