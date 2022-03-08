«А вам слабо?» Пётр Ян показал гимнастический трюк
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Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян выложил в своём «инстаграме» новое видео, в котором исполнил гимнастический трюк.
«А вам слабо?» — написал Ян.
В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу. Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.
Ранее россиянин опубликовал в своём «твиттере» афишу с их турнира, при этом добавив к Стерлингу шапку шута и поросячий нос.
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