Александр Емельяненко поздравил женщин с 8 Марта

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новую «сториз» в своём «инстаграме», в которой поздравил женщин с 8 Марта.

«С праздником, дорогие женщины», — написал Емельяненко.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году в рамках боя по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

Ранее Емельяненко выразил заинтересованность в проведении следующего поединка по правилам ММА, бокса и на голых кулаках.