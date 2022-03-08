Александр Емельяненко поздравил женщин с 8 Марта
Поделиться
Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новую «сториз» в своём «инстаграме», в которой поздравил женщин с 8 Марта.
«С праздником, дорогие женщины», — написал Емельяненко.
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году в рамках боя по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
Ранее Емельяненко выразил заинтересованность в проведении следующего поединка по правилам ММА, бокса и на голых кулаках.
Комментарии
- 8 марта 2022
-
17:11
-
16:52
-
16:18
-
15:14
-
14:30
-
13:45
-
12:49
-
11:43
-
10:25
-
09:25
-
00:49
- 7 марта 2022
-
23:49
-
22:54
-
22:00
-
20:49
-
19:02
-
17:34
-
16:29
-
15:55
-
15:07
-
13:57
-
12:52
-
11:52
-
10:14
-
09:12
-
00:18
- 6 марта 2022
-
22:51
-
21:41
-
20:35
-
18:31
-
18:16
-
17:14
-
16:54
-
16:42
-
16:09
Партнерский контент