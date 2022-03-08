«Я вернулся и становлюсь только лучше». Конор Макгрегор сообщил о возобновлении тренировок

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор выложил новый пост в своём «инстаграме», в котором рассказал о том, что он вернулся к тренировкам.
«Третий день бокса без проблем! Скоро эта травма станет далеким воспоминанием на моём пути в боевых искусствах. Ни у кого нет дороги без ухабов, но победа — это позитивный настрой, решимость и тяжёлая работа. Я вернулся и становлюсь только лучше», — написал Конор.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Конора Макгрегора.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
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