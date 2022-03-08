Рафаэль дос Аньос раскрыл причину отмены боя с Исламом Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос рассказал о причине, по которой его бой с россиянином Исламом Махачевым не состоялся на турнире UFC 272.



«Вы же слышали, что сказал Дана. Ислам не принял бой. Я сказал, что готов драться в весовой категории 165 фунтов, и он вполне мог бы на это пойти, но он заявил, что ему нужна категория в 170. Тогда я ответил, что без проблем. Но на следующее утро они сказали, что не будут принимать бой. Думаю, всё это было блефом. Они решили, что я откажусь от предложенной ими категории.



Кроме того, я слышал, он просил миллион долларов или что-то в этом роде за этот бой. Вот что я слышал», — приводит слова дос Аньоса издание BJ Penn со ссылкой на The MMA Hour.

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