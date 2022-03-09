Сехудо: Умар Нурмагомедов мог бы одолеть Петра Яна уже сейчас

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо высказался о российском бойце смешанных единоборств Умаре Нурмагомедове.



«Думаю, Умар будет следующим чемпионом. Я как-то тренировался с ним и помню, что уже тогда понял, что он особенный. Парни у Хабиба всегда вкалывают. Полагаю, можно ожидать волну российских бойцов-победителей. Думаю, Умар мог бы одолеть Петра Яна уже сейчас, его борьба и грэпплинг лучше», — сказал Сехудо в подкасте The Triple C & Schmo Show.



В последнем бою Умар победил представителя США Брайана Келлехера. Их поединок состоялся в минувшие выходные на турнире UFC 272. Противостяоние продлилось один раунд и завершился победой российского бойцв, который применил удушающим приём.