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Bellator вновь будет проводить турниры на Гавайях

Bellator вновь будет проводить турниры на Гавайях
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Промоушен Bellator принял решение вновь начать проводить турниры на Гавайях. Об этом сообщает Khon2. Издание MMAJunkie со ссылкой на свои источники подтверждает эту информацию.

В планах организации проведение на Гавайсках спортивных мероприятий Bellator 278 и 279 (турниры должны пройти 22 и 23 апреля соответственно). Какой-либо информации о карде Bellator 278 на данный момент нет. На Bellator 279 должны выступить, в частности, Серджио Петтис с Рауфеоном Стотсом, также сразиться должны Кёдзи Хоригучи с Пэтчи Миксом, Крис Сайборг с Арлин Бленкоу, а Илима-Лей Макфарлейн с Джастин Киш.

В последний раз на Гавайях Bellator проводил турниры в 2019 году.

Ранее сообщалось, что чемпионка PFL в лёгком весе Кайла Харрисон продлила контракт с промоушеном, несмотря на предложения от Bellator и UFC.

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