Bellator вновь будет проводить турниры на Гавайях

Промоушен Bellator принял решение вновь начать проводить турниры на Гавайях. Об этом сообщает Khon2. Издание MMAJunkie со ссылкой на свои источники подтверждает эту информацию.



В планах организации проведение на Гавайсках спортивных мероприятий Bellator 278 и 279 (турниры должны пройти 22 и 23 апреля соответственно). Какой-либо информации о карде Bellator 278 на данный момент нет. На Bellator 279 должны выступить, в частности, Серджио Петтис с Рауфеоном Стотсом, также сразиться должны Кёдзи Хоригучи с Пэтчи Миксом, Крис Сайборг с Арлин Бленкоу, а Илима-Лей Макфарлейн с Джастин Киш.



В последний раз на Гавайях Bellator проводил турниры в 2019 году.



Ранее сообщалось, что чемпионка PFL в лёгком весе Кайла Харрисон продлила контракт с промоушеном, несмотря на предложения от Bellator и UFC.

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