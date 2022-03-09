«В обуви на маты не наступать». Махачев подколол Хабиба. Фото

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото в окатагоне.

Комментарий под фотографией оставил приятель Хабиба, 30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, Ислам Махачев.



«В обуви на маты не наступать», — написал Махачев.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Ранее Махачев рассказал о желании подняться в будущем в полусредний дивизион.