«В обуви на маты не наступать». Махачев подколол Хабиба. Фото
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото в окатагоне.
Комментарий под фотографией оставил приятель Хабиба, 30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, Ислам Махачев.
«В обуви на маты не наступать», — написал Махачев.
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Ранее Махачев рассказал о желании подняться в будущем в полусредний дивизион.
Новость по темеИслам Махачев: я намерен подняться в весе, мне нужны два пояса
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