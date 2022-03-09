Сергей Ковалёв узнал имя следующего соперника
Поделиться
Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалёв следующий бой проведёт с представителем Болгарии Тервелом Пулевым. Противостояние состоится в десятираундовом формате и пройдёт в первом тяжёлом весе. Об этом сообщает BoxingScene.
Тервел является младшим братом Кубрата Пулева.
38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.
39-летний Пулев ещё ни разу не терпел поражения на профессиональном ринге.
Изначально Ковалёв должен был биться с представителем Китая Мэном Фаньлуном, однако последний принял решение драться с другим бойцом, представителем Канады Жаном Паскалем.
Комментарии
- 9 марта 2022
-
11:02
-
10:18
-
09:37
-
09:28
-
01:04
- 8 марта 2022
-
23:17
-
22:32
-
21:12
-
20:05
-
18:49
-
18:06
-
17:11
-
16:52
-
16:18
-
15:14
-
14:30
-
13:45
-
12:49
-
11:43
-
10:25
-
09:25
-
00:49
- 7 марта 2022
-
23:49
-
22:54
-
22:00
-
20:49
-
19:02
-
17:34
-
16:29
-
15:55
-
15:07
-
13:57
-
12:52
-
11:52
-
10:14
Партнерский контент