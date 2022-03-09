Сергей Ковалёв узнал имя следующего соперника

Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалёв следующий бой проведёт с представителем Болгарии Тервелом Пулевым. Противостояние состоится в десятираундовом формате и пройдёт в первом тяжёлом весе. Об этом сообщает BoxingScene.



Тервел является младшим братом Кубрата Пулева.



38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.



39-летний Пулев ещё ни разу не терпел поражения на профессиональном ринге.



Изначально Ковалёв должен был биться с представителем Китая Мэном Фаньлуном, однако последний принял решение драться с другим бойцом, представителем Канады Жаном Паскалем.