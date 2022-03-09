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Сергей Ковалёв узнал имя следующего соперника

Сергей Ковалёв узнал имя следующего соперника
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Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалёв следующий бой проведёт с представителем Болгарии Тервелом Пулевым. Противостояние состоится в десятираундовом формате и пройдёт в первом тяжёлом весе. Об этом сообщает BoxingScene.

Тервел является младшим братом Кубрата Пулева.

38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.

39-летний Пулев ещё ни разу не терпел поражения на профессиональном ринге.

Изначально Ковалёв должен был биться с представителем Китая Мэном Фаньлуном, однако последний принял решение драться с другим бойцом, представителем Канады Жаном Паскалем.

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