Известный тренер назвал трёх боксёров, которые могут побить Сауля Альвареса

Известный тренер Абель Санчес поделился мыслями о боксёрах, которые могли бы одолеть чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.
«На мой взгляд, сейчас есть только три парня, которые могли бы победить Альвареса. Это Бетербиев. Он габаритный боец и к тому же силён как бык. Чтобы его остановить, придётся приложиться по нему битой. Что касается двух другим, то это Дэвид Бенавидес, а также Геннадий Головкин, если он наберёт форму, как раньше», — приводит слова Санчеса Fight Hub TV в YouTube.
Ранее Альварес рассказал, почему решил провести третий бой с Геннадием Головкиным. Поединок должен состояться ориентировочно в сентябре. До этого, 9 апреля, Головкин сразится с чемпионом мира WBA Super Риотой Муратой, а Альварес 7 мая встретится с россиянином Дмитрием Биволом.
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