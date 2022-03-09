Биспинг объяснил, почему Макгрегор может победить Оливейру и стать чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг высказался о шансах экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора в бою с действующим чемпионом Чарльзом Оливейрой.

«Если и есть боец из топ-5, кого Макгрегор может побить, то я назову Чарльза Оливейру. Оливейру вполне можно побить. У Конора до сих пор есть сила и скорость.

Я просто хочу сказать, что есть вероятность, что Конор вернётся и победит Оливейру и снова станет чемпионом. Это может случиться», — сказал Биспинг на канале PowerfulJRE в YouTube.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.