Биспинг объяснил, почему Макгрегор может победить Оливейру и стать чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг высказался о шансах экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора в бою с действующим чемпионом Чарльзом Оливейрой.
«Если и есть боец из топ-5, кого Макгрегор может побить, то я назову Чарльза Оливейру. Оливейру вполне можно побить. У Конора до сих пор есть сила и скорость.
Я просто хочу сказать, что есть вероятность, что Конор вернётся и победит Оливейру и снова станет чемпионом. Это может случиться», — сказал Биспинг на канале PowerfulJRE в YouTube.
В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
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