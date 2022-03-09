Виталий Кличко призвал США не допускать россиянина Бивола до боя с Альваресом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко призвал власти США не пускать на территорию страны российского боксёра, действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола для участия в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.



«Это мера не против отдельно взятого спортсмена, но Украине нужно, чтобы весь мир оказывал давление на Россию. Важно, чтобы этому боксёру запретили проводить бои на территории США — ровно так же, как и всем российским спортсменам сейчас запрещено участвовать в международных соревнованиях», — приводит слова Кличко Marca.



Поединок между Биволом и Альваресом должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. Ранее известный тренер Абель Санчес назвал трёх боксёров, которые могут побить Альвареса.