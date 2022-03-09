Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Увидим, насколько хорош Хамзат». Усман — о поединке Чимаева и Бёрнса

«Увидим, насколько хорош Хамзат». Усман — о поединке Чимаева и Бёрнса
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мыслями о предстоящем поединке с участием шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе Гилберта Бёрнса.

«Хамзат хорошо выступает, мне нравится. Что касается его поединка с Гилбертом Бёрнсом, то он, думаю, получится очень сложным. Ведь Хамзат на самом деле не проходил настоящие испытания. Да, он делал свою работу, и делал её как надо, но Гилберт — боец другого уровня. Думаю, если бой не закончится в первом или втором раундах, мы увидим, как Хамзат может справляться со сложными испытаниями, увидим, насколько хорошим бойцом он является», — сказал Усман на канале ESPN MMA в YouTube.

Бой Чимаева и Бёрнса пройдёт на турнире UFC 273, который запланирован в ночь на 10 апреля.

Новость по теме
«Дойдём до вершины, и я возьму титул». Чимаев получил награду от UFC за лучший дебют года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022