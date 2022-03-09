«Увидим, насколько хорош Хамзат». Усман — о поединке Чимаева и Бёрнса

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мыслями о предстоящем поединке с участием шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе Гилберта Бёрнса.
«Хамзат хорошо выступает, мне нравится. Что касается его поединка с Гилбертом Бёрнсом, то он, думаю, получится очень сложным. Ведь Хамзат на самом деле не проходил настоящие испытания. Да, он делал свою работу, и делал её как надо, но Гилберт — боец другого уровня. Думаю, если бой не закончится в первом или втором раундах, мы увидим, как Хамзат может справляться со сложными испытаниями, увидим, насколько хорошим бойцом он является», — сказал Усман на канале ESPN MMA в YouTube.
Бой Чимаева и Бёрнса пройдёт на турнире UFC 273, который запланирован в ночь на 10 апреля.
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