Генри Сехудо вызвал на бой Макса Холлоуэя
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Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо рассказал, что хотел бы провести бой с Максом Холлоуэем.
«Один из боёв, который приходит на ум, если я вернусь, это поединок с Максом Холлоуэем. Если они хотят, чтобы я дрался с кем-то, прежде чем получу титульный бой, дайте мне Холлоуэя. Мне интересно посмотреть, что Холлоуэй скажет об этом бое. Я уважаю его, но я также знаю, что его можно побить. Конечно, он очень опасен, поэтому он мне и нравится.
Я верю, что Макс Холлоуэй воспримет меня всерьёз, и он будет более готов драться со мной. Именно по этому пути я бы хотел пойти. Дайте мне бой с ним либо с Александром Волкановским», — приводит слова Сехудо BJ Penn.
Сехудо высказался о российском бойце смешанных единоборств Умаре Нурмагомедове.
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