Генри Сехудо вызвал на бой Макса Холлоуэя

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо рассказал, что хотел бы провести бой с Максом Холлоуэем.

«Один из боёв, который приходит на ум, если я вернусь, это поединок с Максом Холлоуэем. Если они хотят, чтобы я дрался с кем-то, прежде чем получу титульный бой, дайте мне Холлоуэя. Мне интересно посмотреть, что Холлоуэй скажет об этом бое. Я уважаю его, но я также знаю, что его можно побить. Конечно, он очень опасен, поэтому он мне и нравится.

Я верю, что Макс Холлоуэй воспримет меня всерьёз, и он будет более готов драться со мной. Именно по этому пути я бы хотел пойти. Дайте мне бой с ним либо с Александром Волкановским», — приводит слова Сехудо BJ Penn.

Сехудо высказался о российском бойце смешанных единоборств Умаре Нурмагомедове.