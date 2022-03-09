Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев получил награду UFC за лучший дебют 2020 года.

«Лучший дебют года — сумасшествие. Продвигаемся по жизни. Знаете, добиваемся хорошей жизни.



Всё идёт отлично. Спасибо, ребята. Буду и дальше показывать хорошие бои. Мы дойдём до вершины, и я возьму титул», — сказал Чимаев.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте UFC Russia.

В последний раз Чимаев проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее Хамзат Чимаев отреагировал на официальное подтверждение своего поединка с 35-летним представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.