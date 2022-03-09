Александр Емельяненко опубликовал фото с двумя родными братьями

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию со своими родными братьями.

«Братья!» — написал Емельяненко.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Александра Емельяненко.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году в рамках боя по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.



Ранее Емельяненко выразил заинтересованность в проведении следующего поединка по правилам ММА, бокса и на голых кулаках.