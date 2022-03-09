Александр Емельяненко опубликовал фото с двумя родными братьями

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию со своими родными братьями.
«Братья!» — написал Емельяненко.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Александра Емельяненко.
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году в рамках боя по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
Ранее Емельяненко выразил заинтересованность в проведении следующего поединка по правилам ММА, бокса и на голых кулаках.
- 9 марта 2022
-
22:24
-
20:44
-
19:37
-
19:36
-
18:23
-
17:14
-
16:57
-
16:17
-
15:03
-
14:11
-
13:17
-
12:10
-
11:02
-
10:18
-
09:37
-
09:28
-
01:04
- 8 марта 2022
-
23:17
-
22:32
-
21:12
-
20:05
-
18:49
-
18:06
-
17:11
-
16:52
-
16:18
-
15:14
-
14:30
-
13:45
-
12:49
-
11:43
-
10:25
-
09:25
-
00:49
- 7 марта 2022
-
23:49