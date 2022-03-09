Адесанья: я всё ещё хочу боя с Джонсом, хотя для моего наследия это не нужно

32-летний новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья, обладающий титулом в среднем весе UFC, высказался по поводу потенциального боя с американцем Джоном Джонсом.

«Я хочу этого боя. Но мне это не нужно, вот в чём дело. Люди думают, что мне это нужно для моего наследия. Нет, мне хорошо там, где я нахожусь.



Мне нравится полутяжёлый вес. Именно там он доминировал, поэтому мне интересен этот бой», — приводит слова Адесаньи TMZ.

Напомним, в феврале Адесанья успешно провёл защиту титула, победив Роберта Уиттакера. Поединок продлился все пять раундов. Все трое судей по итогам боя присудили победу Адесанье — 48:47, 48:47, 49:46.



Незадолго до этого боя Адесанья подписал выгодный контракт с UFC сразу на несколько поединков.