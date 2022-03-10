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Марлон Мораес рассказал, каким образом Пётр Ян проведёт бой со Стерлингом

Марлон Мораес рассказал, каким образом Пётр Ян проведёт бой со Стерлингом
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Бразильский боец UFC Марлон Мораес дал комментарий по поводу россиянина Петра Яна, который проведёт свой следующий поединок с американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Мы потренировались с Яном вместе немного, но у наших оппонентов разные стили ведения боя. Я жду возможности полноценно подключиться к лагерю Петра, но в другой раз. Готов протянуть ему руку помощи. В этот раз он больше помог мне, чем я ему. Но надеюсь, что в будущем тоже смогу помочь ему и подключусь к его лагерю. Это станет возможным, если ему дадут оппонента не с таким стилем ведения боя, как у Стерлинга. В этот раз он дерётся с высоким грэпплером, и я не могу имитировать его стиль. Стерлинг — хороший боец, но он не на уровне Петра. Пётр совершенно на другом уровне.

У Петра свой стиль ведения боя. Он будет постепенно наращивать темп, разбирать Стерлинга на кусочки и диктовать ход боя. Я верю, что в этот раз Пётр удосрочит его», — приводит слова Мораеса «Спорт-экспресс».

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