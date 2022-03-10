Бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос перешёл в промоушен Хабиба
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос подписал контракт с Eagle FC. Он выступит в качестве хедлайнера на турнире 20 мая в бою с другим ветераном UFC Йорганом Де Кастро. Об этом сообщает MMAJunkie.
В своём последнем поединке в UFC Джуниор дос Сантос проиграл представителю Франции Сирилю Гану. В общей сложности на его счету 30 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. В UFC бразилец проиграл четыре последних боя.
После ухода из ММА дос Сантос начал заниматься профессиональной борьбой, выступая в боях под эгидой AEW. Он также собирался драться в главном событии Triller's Triad Combat с 40-летним болгарским боксёром Кубратом Пулевым, но в итоге мероприятие сорвалось.
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