Боксёр Кудряшов удержал канатом сразу две газующих машины. Видео

Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов выложил видео, в котором продемонстрировал, как он удерживает канатом две газующие машины.

Дмитрий Кудряшов на протяжении всей карьеры выступает в первой тяжёлой весовой категории. Он является мастером спорта по боксу и рукопашному бою в любителях. Среди профессионалов чемпион по версиям WBC Silver, WBA International и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB в 1-м тяжёлом весе.



Последний бой Кудряшов провёл с олимпийским чемпионом Евгением Тищенко. Этот поединок стал соглавным событием турнира RCC Boxing Promotions и закончился со счётом 99:90, 100:89, 100:89. Таким образом, Тищенко стал новым обладателем титула WBC International.



Всего на счету Дмитрия Кудряшова 29 поединков, в которых он одержал 24 победы (23 нокаутом).

