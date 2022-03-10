Лига Хабиба представила новый чемпионский пояс

Промоушен Eagle FC в своём «инстаграме» опубликовал пост, в котором показал новый чемпионский пояс своей организации.

«Новое золото!



С радостью демонстрируем наш новый пояс. Его первым обладателем станет победитель титульного поединка между чемпионом Ризваном Куниевым и претендентом Энтони Хэмилтоном», — гласит подпись к фотографии.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Eagle FC.

Напомним, 20 февраля в Москве завершился турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 45. В главном поединке вечера встречались россияне Расул Магомедов и Абдурахман Гитиновасов. По итогам боя Магомедов одержал победу раздельным решением судей. На кону поединка стоял пояс временного чемпиона лиги в полулёгкой весовой категории.