Шлеменко: олимпийский спорт стал слишком политизирован, а вот в UFC поступили разумно

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался по поводу отказа UFC от дискриминации российских бойцов и наличия российского флага в трансляции боёв с их участием.

«Это профессиональный спорт, который более самостоятелен, чем любительский. Многие федерации были вынуждены так поступить под давлением Международного олимпийского комитета. Олимпийский спорт стал слишком политизирован, а здесь всё на усмотрение организации. В UFC поступили разумно, но мы не знаем, оказывали ли на них давление и как они поступят, если такое давление окажут в будущем, когда российские бойцы будут драться в главных боях вечера и в боях за титул. Бои россиян в предварительном карде не привлекали такого внимания», — приводит слова Шлеменко Metaratings.