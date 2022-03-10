Тай Туйваса назвал имя следующего желаемого соперника
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Австралийский тяжеловес Тай Туйваса рассказал о том, что он хотел бы провести бой с бывшим чемпионом UFC хорватом Стипе Миочичем.
«Я просто думаю, что это тот самый бой, который мне нужен. Миочич — это тот, с кем я хотел бы драться. Хочется помериться с ним силами, прежде чем он уйдёт из спорта. Сейчас я на вершине. У меня полоса побед из пяти боёв. Если бы я только пришёл, ничего не делал, никого не побеждал и попросил такой бой… Но у меня полоса из пяти побед. В рейтинге я занимаю третью позицию, а он, как вы сказали, №2. Разве это не логично? Я не силён в математике, но всё сходится», — приводит слова Туйвасы MMA Fighting.
Туйваса в феврале нокаутировал Деррика Льюиса в главном событии турнира UFC 271.
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