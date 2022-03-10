Лига ACA внесла корректировки в график турниров

Турнир ACA 139, запланированный на 15 апреля в Москве, будет перенесён на 21 мая. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Такие изменения в графике наших соревнований — вынужденная мера, учитывая, что ситуация с авиаперелётами сейчас крайне нестабильна и хаотична и это создаёт проблемы в логистике. Мы посчитали, что сейчас стратегически верно сдвинуть график наших ивентов. Кроме того, у нас будет больше шансов сохранить участие иностранных спортсменов в 139-м турнире», — сказал Яценко.

В рамках ACA 139 в Москве 21 мая пройдёт второй четвертьфинал Гран-при ACA, на котором российский боец Эдуард Вартанян подерётся с американцем Луисом Пеньей. Гран-при «восьмёрка» стартует 26 марта в Грозном: Юсуф Раисов проведёт четвертьфинальный бой с бразильцем Хакраном Диасом.