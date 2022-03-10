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Тим Цзю высказался о поединке с Гаушей

Тим Цзю высказался о поединке с Гаушей
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27-летний австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю высказался о предстоящем поединке с 34-летним американцем Терреллом Гаушей.

«Я очень рад возможности выступить в США, особенно на телеканале Showtime, который показывал поединки моего отца на протяжении почти всей его карьеры. Я рад и горд тому, что фамилия Цзю вновь появится на Showtime. После того как я разберусь с Гаушей, буду боксировать за титул чемпиона мира», — приводит слова Тима Цзю BoxingScene.

Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. 17 июля 2021 года Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи зафиксировали ничью. В случае если Цзю одолеет своего противника, он получит право выйти на бой с победителем боя-реванша Чарло — Кастаньо.

Последний поединок Тимофей провёл с японским боксёром Такеши Иноуэ, победив его по итогам 12 раундов. Ранее была названа дата дебюта младшего брата Тима Цзю в профессиональном боксе.

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