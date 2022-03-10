Биспинг: Умар Нурмагомедов — новый Хабиб

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высоко оценил выступление Умара Нурмагомедова на турнире UFC 272.
«Я думаю, что Умар Нурмагомедов – это новый Хабиб. Он впечатляюще выступил на турнире UFC 272. В какой бы весовой категории он ни продолжил выступать, он точно будет претендентом на чемпионский титул», — сказал Майкл Биспинг в эфире своего подкаста.
Поединок Умара Нурмагомедова и Брайана Келлехера прошёл в минувшие выходные на турнире UFC 272.
Напомним, бой продлился один раунд и завершился победой Умара Нурмагомедова, который применил удушающим приём. Для россиянина эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Отметим, что Умар не потерпел ни одного поражения.
Келлехер, в свою очередь, потерпел 13-е поражение в смешанных единоборствах при 24 победах.
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