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Биспинг: Умар Нурмагомедов — новый Хабиб

Биспинг: Умар Нурмагомедов — новый Хабиб
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Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высоко оценил выступление Умара Нурмагомедова на турнире UFC 272.

«Я думаю, что Умар Нурмагомедов – это новый Хабиб. Он впечатляюще выступил на турнире UFC 272. В какой бы весовой категории он ни продолжил выступать, он точно будет претендентом на чемпионский титул», — сказал Майкл Биспинг в эфире своего подкаста.

Поединок Умара Нурмагомедова и Брайана Келлехера прошёл в минувшие выходные на турнире UFC 272.

Напомним, бой продлился один раунд и завершился победой Умара Нурмагомедова, который применил удушающим приём. Для россиянина эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Отметим, что Умар не потерпел ни одного поражения.

Келлехер, в свою очередь, потерпел 13-е поражение в смешанных единоборствах при 24 победах.

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