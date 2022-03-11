«Это стало большим сюрпризом». Хабиб Нурмагомедов — о включении в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал своё включение в Зал славы промоушена.



«Помню, Абдель-Азиз сказал, что я должен находиться внутри арены. Это было несмотря на то, что Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов уже провели свои бои. Я говорю, а как же ужин? А Али: «Нет-нет, ты должен быть здесь». И когда я увидел нарезки моих боёв и интервью, то понял, что сейчас должно что-то случиться. Для меня это стало большим сюрпризом», — сказал Хабиб на пресс-конференции Eagle FC 48.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах.