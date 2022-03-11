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Умар Нурмагомедов: кто следующий?

Умар Нурмагомедов: кто следующий?
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов разместил новый пост на своей официальной странице в «Твиттере», дав понять, что ожидает следующего соперника.

«Кто следующий?» — написал Нурмагомедов.

Напомним, в последнем бою Умар праздновал победу в бою с представителем США Брайаном Келлехером. Поединок прошёл на турнире по ММА UFC 272 и продлился всего один раунд, в котором российский спортсмен сумел удачно применить удушающим приём. Для Нурмагомедова эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Отметим, что Умар не потерпел ни одного поражения.

Ранее о победе Умара высказался бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, являющийся его двоюродным братом.

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