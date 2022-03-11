Биспинг: Чимаев водит машину как психопат. Не знаю, сложно ли получить права в Чечне

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг рассказал, как однажды ему довелось находиться в авто, за рулём которого был известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.
«Мы с Дарреном Тиллом сели в авто, а Хамзат был за рулём. Не знаю, есть ли у него водительские права, и не представляю, насколько сложно их получить в Чечне, потому что этот ублюдок словно с ума сошёл, пока был за рулём автомобиля. Он водит как психопат.
Возможно, в былые годы я бы тоже решил, что это весело, но мне 43 года, у меня трое детей и жена, к которой я хочу вернуться. А он едет как сумасшедший и всё повторяет: «Брат, всё нормально, всё будет хорошо». Мне было действительно страшно, чего не могу сказать о Тилле. Его всё устраивало», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.
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