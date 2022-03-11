«100 килограммов — очень мало для тяжеловеса». Анкалаев — про смену весовой категории

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев ответил на вопрос о возможной смене весовой категории.



«Весогонка идёт по плану. Осталось пару килограммов всего, и мучения закончатся. У меня особо не бывает проблем с весогонкой, только последние килограммы немного мучают. А так терпимо.



Нет ли планов подняться в тяжёлую весовую категорию? Я слишком маленький для перехода. У меня рабочий вес около 100 килограммов. Для тяжеловеса это очень мало, поэтому не думаю о таком», — сказал Анкалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее Анкалаев высказался о предстоящем поединке с представителем Бразилии Тиаго Сантосом, который состоится на турнире UFC Vegas 50 в ночь на 12 марта мск.