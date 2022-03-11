Роберт Уиттакер и Марвин Веттори встретятся 11 июня на UFC 275

UFC планирует организовать поединок между бывшим чемпионом промоушена в среднем весе Робертом Уиттакером и бывшим претендентом на титул Марвином Веттори. Об этом информирует MMAJunkie, ссылаясь на свои источники.



Сообщается, что бой состоится 11 июня на турнире по смешанным единоборствам UFC 275.



Изначально информацией об этом противостоянии поделился известный инсайдер Ариэль Хельвани.



В последнем бою Веттори встречался с Пауло Костой. Их поединок проходил на UFC Вегас 41 и завершился победой Марвина единогласным решением судей.



Уиттакер в последний раз сражался на UFC 271, где ему противостоял чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Победу единогласным решением судей одержал Исраэль.