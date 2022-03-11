«Дана Уайт пошёл против толпы». Тактаров — о включении Хабиба в Зал славы UFC

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о включении в Зал славы UFC экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Я аплодирую стоя президенту UFC Дане Уайту, который остался верен своей профессии и не сдвинулся вправо или влево от возможного давления и не поддался моде на русофобию. Он не показал никакого проявления нацизма и в этот момент пошёл против толпы общественного мнения, и это здорово.
Я не помню прежде таких шагов от него, но это заслуживает огромного уважения. Он сказал, что у него своя компания, он ведёт свою политику и плевал на то, что происходит в мире, у него есть свой бизнес и спорт. У него есть стержень, он профессионал. Это великолепный шаг, и никакие санкции его не волнуют», — приводит слова Тактарова «РБК Спорт».
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