«Дана Уайт пошёл против толпы». Тактаров — о включении Хабиба в Зал славы UFC

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о включении в Зал славы UFC экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Я аплодирую стоя президенту UFC Дане Уайту, который остался верен своей профессии и не сдвинулся вправо или влево от возможного давления и не поддался моде на русофобию. Он не показал никакого проявления нацизма и в этот момент пошёл против толпы общественного мнения, и это здорово.



Я не помню прежде таких шагов от него, но это заслуживает огромного уважения. Он сказал, что у него своя компания, он ведёт свою политику и плевал на то, что происходит в мире, у него есть свой бизнес и спорт. У него есть стержень, он профессионал. Это великолепный шаг, и никакие санкции его не волнуют», — приводит слова Тактарова «РБК Спорт».