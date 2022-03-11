Валуев отреагировал на призыв Кличко к властям США не допускать Бивола до боя с Альваресом
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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал призыв экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, мэра Киева Виталия Кличко к властям США. Кличко попросил не пускать на территорию США российского боксёра, действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола для участия в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
«Тут есть момент. И его чётко обозначил в фильме «Кавказская пленница» один из героев похитителей студентки-комсомолки, предложив другому герою фильма не путать собственную шерсть с государственной. Смысл, надеюсь, понятен. Но при всеобщей истерии Запада и практически массовой стрельбе себе в ногу подобные предложения небезосновательны», — написал Валуев в своём «инстаграме».
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