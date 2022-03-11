«Нокаутирует за три раунда». Абдель-Азиз дал прогноз на возможный бой Усман — Альварес
Поделиться
Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз дал прогноз на потенциальный боксёрский поединок между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.
«Камару нокаутирует его за три раунда. Никто не может сказать Камару «нет». Этот парень приехал из Африки и прошёл через множество преград. Я верю в Камару. В этом разница между мной и другими людьми. Он особенный человек в моей жизни.
Я молчу, в скольких уличных драках мы с Камару побывали. Мы оба через многое прошли, и я верю, что он может победить любого. А если они оба окажутся на улице, кто победит? Мой ответ: Камару надрал бы ему задницу», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMAJunkie.
Комментарии
- 11 марта 2022
-
13:50
-
13:34
-
12:52
-
12:27
-
11:48
-
11:11
-
10:50
-
10:06
-
09:15
- 10 марта 2022
-
23:55
-
22:48
-
22:00
-
21:05
-
19:44
-
18:49
-
17:59
-
16:21
-
15:14
-
14:53
-
13:42
-
12:39
-
11:30
-
10:12
-
09:11
-
04:11
-
00:21
- 9 марта 2022
-
23:36
-
22:24
-
20:44
-
19:37
-
19:36
-
18:23
-
17:14
-
16:57
-
16:17
Партнерский контент