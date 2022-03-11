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«Нокаутирует за три раунда». Абдель-Азиз дал прогноз на возможный бой Усман — Альварес

«Нокаутирует за три раунда». Абдель-Азиз дал прогноз на возможный бой Усман — Альварес
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз дал прогноз на потенциальный боксёрский поединок между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Камару нокаутирует его за три раунда. Никто не может сказать Камару «нет». Этот парень приехал из Африки и прошёл через множество преград. Я верю в Камару. В этом разница между мной и другими людьми. Он особенный человек в моей жизни.

Я молчу, в скольких уличных драках мы с Камару побывали. Мы оба через многое прошли, и я верю, что он может победить любого. А если они оба окажутся на улице, кто победит? Мой ответ: Камару надрал бы ему задницу», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMAJunkie.

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