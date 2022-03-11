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Хабиб обратился к Джо Рогану

Хабиб обратился к Джо Рогану
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», обратившись к известному комментатору Джо Рогану. Поводом для обращения послужило то обстоятельство, что после победы двоюродного брата Хабиба, бойца Умара Нурмагомедова, над американцем Брайаном Келлехером Роган использовал по отношению к россиянину слово «сэр», вместо того чтобы назвать его по имени.

«Джо, ты должен был запомнить это имя. Умар Нурмагомедов — это проблема», — написал Хабиб.

Напомним, поединок Умара и Келлехера состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 272. Бой продлился всего один раунд, в котором российский спортсмен сумел удачно применить удушающий приём. Для Нурмагомедова эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Кроме того, в активе Умара нет ни одного поражения.

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