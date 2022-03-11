Экс-чемпион мира предупредил UFC о санкциях из-за включения Хабиба в Зал славы

Известный российский боксёр и промоутер, экс-чемпион мира Григорий Дрозд выразил мнение, что включение экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в Зал славы промоушена может быть сопряжено с рядом трудностей для лиги Даны Уайта.



«В зал славы UFC включают не по национальности, а по сделанным делам в спорте. Хабиб является несравненным чемпионом, который достоин быть в этом Зале славы. На мой взгляд, Хабиб достоин быть в Зале славы. Он яркая фигура в ММА. Президент UFC Дана Уайт — человек самостоятельный, и он очень уважает Хабиба. Насчёт следующих санкций после принятия такого решения можно только догадываться. Так как решение UFC будет выбиваться из общей массы решений. Санкции, скорее всего, будут», — приводит слова Дрозда «РБК-Спорт».