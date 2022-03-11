«Качайте ноги, это сила!» А. Емельяненко показал видео своей тренировки
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав видеозапись своей тренировки.
«Ноги — это сила! Качайте ноги!» — подписал видео Емельяненко.
Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате»:
Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.
Ранее Емельяненко показал фотографию со своими родными братьями.
Новость по темеАлександр Емельяненко опубликовал фото с двумя родными братьями
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