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«Качайте ноги, это сила!» А. Емельяненко показал видео своей тренировки

«Качайте ноги, это сила!» А. Емельяненко показал видео своей тренировки
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав видеозапись своей тренировки.

«Ноги — это сила! Качайте ноги!» — подписал видео Емельяненко.

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате»:

Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.

Ранее Емельяненко показал фотографию со своими родными братьями.

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