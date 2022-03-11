Тренер Нуньес назвал примерную дату реванша Аманды и Джулианны Пеньи

Бальбино Джуниор, новый тренер бразильской спортсменки Аманды Нуньес, сообщил, когда его подопечная проведёт реванш с американкой Джулианной Пеньей.
«Мы в Лас-Вегасе ещё на две недели, снимаем The Ultimate Fighter 30. У нас пока нет назначенной даты, но Аманда входит в ритм и мы уже приступили к тренировкам. Поскольку мы участвуем в TUF 30, думаю, что финал шоу состоится примерно в тот же день, что и реванш с Джулианной. Думаю, ориентировочно это июль или август 2022 года», — приводит слова Бальбино Джуниора MMAFighting.
Джулианна Пенья и Аманда Нуньес сразились 11 декабря 2021 года на UFC 269 за титул чемпионки в полусреднем весе, где Пенья победила захватом, став новой чемпионкой в полусреднем весе.
Напомним, Пенья и Нуньес стали тренерами нового шоу The Ultimate Fighter.
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