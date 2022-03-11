Харитонов подерётся в боксёрском турнире «РЕН ТВ» 18 марта. Имя соперника неизвестно

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов выступит на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 марта 2022 года, сообщает официальный сайт телеканала. Соперник Харитонова пока неизвестен.



В соглавном поединке вечера на ринг выйдет Эдгар Гукасян против Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик. Также в турнире сразятся Тимур Мусаев, которого называют Золотым, и Фарид Ядулаев.



Все бои вечера пройдут по правилам бокса. При этом Мусаев и Ядулаев сразятся в перчатках для ММА.



Начало турнира запланировано на 23:00 мск 18 марта 2022 года.



Харитонов последний поединок по правилам ММА проводил на турнире Eagle FC 44. Его соперником был голландец Тайрон Спонг. Харитонов одолел оппонента техническим нокаутом во втором раунде.