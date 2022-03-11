А. Емеляненко рассказал, какие соцсети будет использовать после ухода из «Инстаграма»

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил об уходе из «Инстаграма» и рассказал, в каких социальных сетях он будет продолжать свою публичную активность.
«Друзья! Из-за недопустимой и возмутительной политики компании Meta я покидаю платформу. Мне всегда была важна связь с вами, и я всегда вел свои социальные сети! Останавливаться не собираюсь, буду только набирать обороты. Так что остаемся на связи, все переходим в мои соцсети в VK и Telegram.
А пока пошел возвращать кубики», — написал Александр Емельяненко в своём «инстаграме».
Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.
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