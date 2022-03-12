В UFC подтвердили дату боя Майкл Чендлер — Тони Фергюсон
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Пресс-служба UFC официально объявила о проведении поединка между американцами Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером. Бой состоится на UFC 274 в ту же ночь, когда на кону будет стоять титул чемпиона дивизиона. Турнир состоится на «Футпринт Центре» в Финиксе (США).
Напомним, в главном поединке турнира Чарльз Оливейра будет защищать титул чемпиона. Его соперником станет Джастин Гэтжи.
37-летний Тони Фергюсон проиграл три последних боя, его соперниками были Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш, до этого у американца была серия из 12 побед подряд.
35-летний Чендлер в двух последних боях проиграл Гэтжи и Оливейре. В дебютном для себя поединке в UFC в январе 2021 Майкл победил Дэна Хукера.
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