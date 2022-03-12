Россиянин Куниев победил в первом раунде американца Хэмилтона в соглавном бою Eagle FC 46

В ночь с 11 на 12 марта во Флориде (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 46. В его соглавном бою сошлись тяжеловесы — 30-летний российский боец смешанных единоборств Ризван Куниев и 41-летний американец Энтони Хэмилтон.



Поединок завершился уже в первом раунде победой Куниева, благодаря успешному проведению удушающего приёма. Благодаря этой победе Куниев защитил титул чемпиона в тяжёлом весе.



Таким образом, Куниев одержал 13-ю победу в ММА при двух поражениях. Это был его дебютный бой в промоушене Хабиба Нурмагомедова, ранее он пытался пробиться в UFC через Dana White's Contender Series 2021, однако несмотря на победу в бою с Эдиваном Сантосом приглашения в престижный промоушен он так и не получил.



Для Хэмилтона же это поражение уже 11-е в карьере, на его счету также 16 побед в ММА. Ранее в сентябрьском турнире на Eagle FC в дебютном бою он уступил техническим нокаутом российскому бойцу Владимиру Дайнеко.

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