Результаты всех боёв турнира промоушена Хабиба Нурмагомедова — Eagle FC 46

В ночь с 11 на 12 марта мск во Флориде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 46. В главном событии спортивного мероприятия сразились экс-бойцы UFC Кевин Ли и Диего Санчес.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв мероприятия.

Основной кард:

Кевин Ли — Диего Санчес. Победа Ли единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Ризван Куниев — Энтони Хэмилтон. Победа Куниева в первом раунде удушающим приёмом.

Рэй Борг — Рики Бандехас. Победа Борга раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29).

Хандессон Феррейра — Зак Джуузола. Победа Феррейры единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Раймонд Магомедалиев — Импа Касанганай. Победа Магомедалиева раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29).

Предварительный кард:

Икрам Алискеров — На-Шон Баррелл. Победа Алискерова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Ирвин Ривера — Фирдавс Хасанов. Победа Риверы техническим нокаутом во втором раунде.

Арчи Колган — Дилан Мантелло. Победа Колгана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Томас Уэбб — Тайлер Рэй. Победа Рэя единогласным решением (30-27, 30-26, 30-26).

Кайо Уругвай — Ситик Мадуев. Победа Мадуева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Мэнни Вало — Ридер Ньюман. Победа Ньюмана раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29).

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