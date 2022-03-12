Результаты всех боёв турнира промоушена Хабиба Нурмагомедова — Eagle FC 46
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В ночь с 11 на 12 марта мск во Флориде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 46. В главном событии спортивного мероприятия сразились экс-бойцы UFC Кевин Ли и Диего Санчес.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв мероприятия.
Основной кард:
- Кевин Ли — Диего Санчес. Победа Ли единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
- Ризван Куниев — Энтони Хэмилтон. Победа Куниева в первом раунде удушающим приёмом.
- Рэй Борг — Рики Бандехас. Победа Борга раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29).
- Хандессон Феррейра — Зак Джуузола. Победа Феррейры единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
- Раймонд Магомедалиев — Импа Касанганай. Победа Магомедалиева раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29).
Предварительный кард:
- Икрам Алискеров — На-Шон Баррелл. Победа Алискерова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- Ирвин Ривера — Фирдавс Хасанов. Победа Риверы техническим нокаутом во втором раунде.
- Арчи Колган — Дилан Мантелло. Победа Колгана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
- Томас Уэбб — Тайлер Рэй. Победа Рэя единогласным решением (30-27, 30-26, 30-26).
- Кайо Уругвай — Ситик Мадуев. Победа Мадуева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
- Мэнни Вало — Ридер Ньюман. Победа Ньюмана раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29).
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