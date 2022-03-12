«Я очень впечатлён». Хабиб обратился к бойцу своего промоушена

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «твиттере», обратившись к американскому бойцу смешанных единоборств Диего Санчесу.



«Я очень впечатлён 40-летним Диего Санчесом. Никогда не сдавайся. Спасибо, легенда, за то, что присоединился к Eagle Fight Club. Это честь для нас!», — написал Нурмагомедов.



Напомним, Санчас последний поединок провёл в ночь с 11 на 12 марта мск, приняв участие в турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 46. В главном событии спортивного мероприятия Диего сразилился с экс-бойцом UFC Кевином Ли. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей праздновал Кевин. Оба бойца провели свои первые бои после ухода из UFC.

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