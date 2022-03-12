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Сехудо ответил на резкие слова Макгрегора

Сехудо ответил на резкие слова Макгрегора
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Американский экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо отреагировал на высказывание бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегор.

«Заткнись, маленький пердун», — говорил ранее Макгрегор.

«Я не против того, чтобы быть пердуном. У пердунов есть газ. А ты всегда выдыхаешься», — написал Сехудо на своей официальной странице в «Твиттере».

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

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