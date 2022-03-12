Сехудо ответил на резкие слова Макгрегора

Американский экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо отреагировал на высказывание бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегор.



«Заткнись, маленький пердун», — говорил ранее Макгрегор.



«Я не против того, чтобы быть пердуном. У пердунов есть газ. А ты всегда выдыхаешься», — написал Сехудо на своей официальной странице в «Твиттере».



Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.