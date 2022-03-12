Александр Емельяненко обратился к футболистам сборной России. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в телеграм-канале, показав своё видеообращение к футболистам сборной России.
«Хождение по футбольному полю запрещено. Передайте, пожалуйста, сборной России по футболу: «Пусть начинают бегать — ходить нельзя», — сказал Емельяненко.
Александр Емельяненко обратился к футболистам сборной России:
В последнем бою Александр встречался уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
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