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Стерлинг — о бое с Яном: это будет самый лучший поединок!

Стерлинг — о бое с Яном: это будет самый лучший поединок!
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Американский боец смешанных единоборств действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке с россиянином Петром Яном.

«Я горжусь тем, как далеко я продвинулся после операции на шее. Был момент, когда я думал, что нервы никогда не восстановятся, и я больше не обрету ту форму, к которой я привык.

Короче, я не могу дождаться, когда устрою ещё одно великолепное представление для фанатов. 9 апреля будет самый лучший поединок!» — написал Стерлинг в своём «инстаграме».

Бой между Стерлингом и Яном пройдёт на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 9 апреля мск. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу. Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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