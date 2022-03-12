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«Я дрался с 29-летним феноменом». Санчес объяснил поражение от Кевина Ли в лиге Хабиба

«Я дрался с 29-летним феноменом». Санчес объяснил поражение от Кевина Ли в лиге Хабиба
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Бывший боец UFC Диего Санчес прокомментировал поражение, которое он потерпел в поединке с соотечественником Кевином Ли на турнире Eagle FC 46.

«Неплохо для пятинедельного тренировочного лагеря спустя три недели после того, как я выписался из больницы, где чуть не умер от ковида и тромбов в обеих ногах.

Сегодня я сражался с 29-летним феноменом, который совсем недавно дрался с действующим чемпионом UFC», — написал Санчес на своей официальной странице в «Инстаграме».

Eagle FC 46 состоялся в ночь с 11 на 12 марта во Флориде (США). Противостояние Ли и Санчеса было главным событием спортивного шоу. Кевин праздновал победу единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Лига Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

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