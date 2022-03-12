«Победа нокаутом». О'Мэлли дал прогноз на бой Фергюсона и Чендлера
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Американский боец UFC Шон О'Мэлли поделился мыслями о фаворите предстоящего поединка между его соотечественниками, Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером, на UFC 274.
«Сейчас я бы оставил такой прогноз: победа Майкла Чендлера нокаутом. Вот как я это вижу. не знаю, почему, по какой-то причине я думаю, что Майкл Чендлер нокаутирует Тони Фергюсона», — сказал О'Мэлли на своём канале в YouTube.
Тони Фергюсон проиграл три последних боя. Его соперниками были Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. До этого у американца была серия из 12 побед подряд.
Что касается Чендлера, то он в двух последних боях проиграл Гэтжи и Оливейре. В первом поединке в UFC, проведённом в нынешнем году, Майкл оказался сильнее представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.
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