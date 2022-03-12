Фрэнсис Нганну перенесёт операцию, из-за чего не сможет драться около 9 месяцев

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну в скором времени перенесёт операцию на колене, из-за чего не сможет участвовать в соревнованиях приблизительно девять месяцев. Об этом сообщает ESPN US.
Ожидается, что операция будет проведена 18 марта, после того как Нганну вернётся из Камеруна в США. Фрэнсис повредил крестообразные связки во время подготовки к поединку с представителем Франции Сирилем Ганом.
Ранее Нганну заявлял, что больше не станет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что частью его следующего контракта должен стать бокс, так как там платят больше. Недавно, однако, президент UFC Дана Уайт выразил уверенность, что обе стороны всё-так сумеют договориться.
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